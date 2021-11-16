الصحة: وفاة شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل، بمزلقان محطة "منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر.





وأوضح أن حالتا الوفاة لشابين يبلغان من العمر 25 عاماً، بينما المصابين ترواحت أعمارهم ما بين 28 عاماً و32 عاماً و52 عاماً. وقال إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوى والسفلى وجرح قطعى بالساق، وكدمة بالساق اليمنى، وكسر بعظمة الفخذ الأيسر واضطراب فى درجة الوعى، مشيراً إلى إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم. وأكد أن غرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة، لم تتلق أى بلاغات من خلال قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حوادث تصادم قطارات فى أى محافظات أخرى.

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