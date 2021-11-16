افتتاح نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - افتتح، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عزت أبو زيد ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته أسامة القاضى، محافظ المنيا، نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيا، والمقام على مساحة 2200 متر.





جاء ذلك فى حضور المستشارين قيادات النيابة الإدارية وأعضائها بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة المنيا. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى إطار خطة شاملة تهدف لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية لكافة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم وذويهم فى مختلف محافظات الجمهورية، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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