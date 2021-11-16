زيارة طلبة المدارس لإدارة الحماية المدنية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وتوجه القائمون، على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.