فعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية...

في إطار تكليفات رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات الهيئة، وبالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية (WHO) في جمهورية مصر العربية، ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي بجامعة الأسكندرية، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمحافظة الأقصر، بهدف تأهيل مقدمي الخدمة الطبية، بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وآلية تطبيقها داخل منشآت الهيئة.

شمل البرنامج التدريبي عدة محاور وهي:-

▪تعريف ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية مثل سلامة المريض.

▪منع الأحداث السلبية أو العكسية وتعزيز سياسة الإبلاغ وثقافة عدم اللوم.

▪المراجعة الإكلينيكية (السريرية).

▪آلية إدارة المعلومات والبيانات والبحوث التطبيقية والتدريب والتعلم.

▪أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج.

▪الامتيازات الإكلينيكية، وإدماج المرضي وذويهم.

▪استعراض تجربة مستشفى إيزيس التخصصي بتطبيق أساسيات الحوكمة الإكلينيكية.

وعلى هامش البرنامج التدريبي، تم استبيانات على أرض الواقع، وزيارات ميدانية للمنشآت الصحية بمحافظة الاقصر لقياس مستوى المعرفة والممارسات لمحاور الحوكمة الإكلينيكية وبناء على نتائج هذا التقييم المبدئي، كما تم وضع برنامج توعية(Orientation Program) علي مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بهذه المنشآت الصحية، لضمان التطبيق الصحيح لمنظومة الحوكمة داخل كافة منشآت المحافظة .

استهدف البرنامج التدريبي على آليات تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، 50 مقدم خدمة صحية من أطباء ورؤساء أقسام طبية وأعضاء هيئة تمريض وصيادلة ومسئولي جودة ومديرين طبيين، بعدد من المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

ضم فريق الخبراء المتخصصين القائمين بالتدريب خلال البرنامج التدريبي، كل من :-

د. مجدي بكر _ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية.

د. نبيل دويدار _ رئيس وحدة الحوكمة الصحية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية

د. رحاب قنصوة _ عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. نوران الدسوقي _ عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. سالي مصطفي _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

د. إيمان السيد _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

أ. رماز حسين _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

تأتي هذه الفعالية في إطار إطلاق برنامج متكامل لتطبيق أنظمة الحوكمة الإكلينيكية للخدمات الصحية المقدمة من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسلامة للخدمات الصحية المقدمة، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة د طبقا لأعلى المعايير الدولية للجودة في اطار من السلامة والمؤسسية مدعومة بنظام مراقبة وتقييم شفاف لمعايير الرعاية الصحية ولمستوى تقديمها .

وبهذا البرنامج التدريبي تنتهي المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الحوكمة الاكلينيكية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر والتي تتكون من 4 خطوات، أولها إجراء اجتماعات عبر تطبيق zoom مع فرق الحوكمة في جميع مستشفيات المحافظات الثلاث لشرح مكونات المنظومة، مرورًا بإجراء تقييم أونلاين على المعرفة والممارسات الحالية لعناصر منظومة الحوكمة الإكلينيكية للفرق بكل مستشفى، وإجراء مناقشات بؤرية مع فرق الحوكمة في جميع مستشفيات المحافظات، وصولًا إلى إجراء ورشة عمل تدريبية على عناصر الحوكمة الإكلينيكية مع الفرق بجميع مستشفيات المحافظات استعدادًا للتطبيق بكافة المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.