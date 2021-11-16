أفشة ومحمد شريف ومروان حمدى فى التشكيل الرسمى لمنتخب مصر أمام الجابون

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب مع الجابون اليوم، ضمن المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم على النحو التالي:

محمد الشناوي 1

أحمد فتحي 7

أحمد حجازي 6

محمود حمدي "الونش " 15

محمد حمدي 3

حمدي فتحي 5

عمرو السولية 4

محمد مجدي "أفشة " 22

أحمد ياسر ريان 18

مروان حمدي 19

محمد شريف 9

البدلاء:

محمد أبو جبل 16

محمد صبحي 23

محمود جاد 14

أيمن أشرف 12

محمد النني 17

مصطفى محمد 11

محمود علاء 20

إمام عاشور 13

أحمد ياسين 2

مصطفى فتحي 8

محمد صلاح 10

محمد متولي "كناريا" 21

ويخوض منتخب مصر اليوم مباراته رقم 100 فى تاريخه بالتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، عندما يواجه منتخب الجابون فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وتصادف إقامة مباراة منتخب مصر رقم 100 فى تاريخه بتصفيات المونديال، فى عام المئوية لاتحاد الكرة المصرى الذى تأسس عام 1921.

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بهدف الفوز رغم أن نتيجتها غير مؤثرة بعد ضمان التأهل للمرحلة الفاصلة، حيث يرغب الخواجة فى التأكيد على زعامة المجموعة والتصدر بفارق كبير عن أقرب المنافسين، بجانب امتلاك منتخب الجابون أكثر من لاعب محترف فى أوروبا، وعلى رأسهم أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزى، لذا يرى كيروش أنها تجربة قوية للفراعنة بعد ضمان التأهل، بالإضافة إلى رغبته فى تحسين ترتيب الفراعنة فى تصنيف الفيفا قبل قرعة الدور الثانى بالتصفيات على أمل اقتحام قائمة الخمسة الكبار فى أفريقيا.

ويعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام الجابون اليوم، أبرزهم أكرم توفيق الظهير الأيمن الذى يغيب للإيقاف بعد حصوله على إنذارين، وعبد الله السعيد للإصابة فى العضلة الخلفية، وأحمد فتوح للإصابة فى الرباط الخارجى للركبة.