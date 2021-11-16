محمد صلاح يكرم فرقة wonders من ذوي القدرات الخاصة قبل مباراة مصر والجابون «صور»

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يتبقى أقل من ساعة على بداية مباراة مصر والجابون، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمنت مصر التواجد في المرحلة النهائية والصعود على رأس المجموعة، بعدما تمكنت من جمع 11 نقطة قبل نهاية مشوار المجموعات اليوم.

وتعادلت مصر أمام أنجولا في نهاية الأسبوع الماضي بهدفين لكل فريق، لتصل مصر للنقطة الـ 11 وتبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيها.

وتواجدت فرقة wonders من ذوي القدرات الخاصة داخل ملعب المباراة، وقاموا بالغناء ونالوا إعجاب الجميع، وكان على رأسهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وذهب محمد صلاح لـفرقة wonders من أجل دعمهم بعد نهاية الفقرة الغنائية وألتقط معهم الصور التذكارية.

وتواجد محمد النني ومصطفى محمد أيضا مع فرقة wonders وقاموا بتهنئتهم والتصوير معهم بعد نهاية الفقرة الغنائية.

ربيع ياسين: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. ومصر لا تخشى أي منتخب في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن المدرب المصري لا يأخذ الراحة في تدريب منتخب مصر بسبب الضغوطات الإعلامية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تفاجئت بعدم تواجد محمد مجدي أفشة في لقاء أنجولا، فهو من أهم اللاعبين داخل منتخب مصر، وعدم مشاركتة غير مفهومة حتى الأن، ويستطيع تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، ومحمد شريف يجيد اللعب في مركز الجناح، ولابد من تواجدة في التشكيل الأساسي للفريق".

وزاد "هناك سلبيات لابد من تفاديها خلال الفترة القادمة، حتى نصل إلى كأس العالم، ويجب أن نقدم النصيحة للمدرب حتى تفاديالأخطاء خلال المرحلة المقبلة الهامة لضمان النجاح بشكل مستمر ولصالح مصرنا الحبيبة".

محمد صلاح

وواصل "أتمنى أن نلعب أمام أي منتخب في التصفية النهائية، ولكن اللعب أمام الجزائر ستكون المباراة صعبة للغاية على الطرفين، ومعظم المنتخبات ليست في حالاتها الكبيرة، والخبرات التي لدينا ستساعدنا في الوصول لكاس العالمط.

وتابع "لدينا أفضل لاعب فيا لعالم حاليا محمد صلاح، بجانب النني ومصطفى محمد وأفشة ولاعبي الأهلي والزمالك".

واختتم "لدينا الإمكانيات الكبيرة ولايجب أن يتم التقليل من لاعبي منتخب مصر وأي منتخب نستطيع اللعب أمامة والصعود بشكل مباشر لكاس العالم القادمة بقطر".