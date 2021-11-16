بالصور.. حضور محمود الخطيب ورموز الأهلي مراسم احتفال توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة البترول

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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض الرموز من القلعة الحمراء، على حضور، مراسم احتفال توقيع برتوكول تعاون بين النقابة للبترول والنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء في مراسم التتويج حضور محمود الخطيب، وبعض من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وبتواجد حسام غالي.

محمود الخطيب

ويعقد الخطيب ندونه الانتخابية الأولى في الرابعة عصر غد الأربعاء 17 نوفمبر بفرع الشيخ زايد، ثم يعقد ندوته الانتخابية الثانية في السابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بفرع مدينة نصر، على أن تكون الندوة الثالثة في السابعة مساء الأحد 21 نوفمبر في مقر الجزيرة.

وحرص الخطيب على دعوة أعضاء النادي للحضور بكثافة يوم 26 نوفمبر للمشاركة في انتخاب مجلس جديد يقود النادي في السنوات الأربع المقبلة، مشددا على ضرورة المشاركة في صياغة مستقبل النادي.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

مجلس إدارة الأهلي

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ 4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.