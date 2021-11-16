/661617/كريم-كوجاك-يستعد-لتقديم-موسم-جديد-من-برنامج-الصدمة-برمضان-2022

يعود الفنان كريم جوكاك، بعد غياب عامين، ببرنامج «الصدمة» الذي حقق من خلاله نجاحات ساحقة على مدار مواسمه الثلاث الماضية.

دوت الخليج يرصد استعداد كريم كوجاك لتقديم جزء جديد من الصدمة

ويبدأ كوجاك خلال الفترة الحالية في التحضير للموسم الرابع من برنامج الصدمة، ليكون جاهز للعرض في دراما رمضان 2022.

الجدير بالذكر، أنه بدأ عرض برنامج “الصدمة” في رمضان 2017 وحتى رمضان 2019، وتمكن من نيل إعجاب عدد كبير من الجماهير بسبب فكرة البرنامج المختلفة.

ويقوم البرنامج على فكرة تشبه الكاميرا الخفية، من خلال مشهد سلبي يحدث في مكان عام، وتنقل الكاميرا رد فعل الجمهور بعد المشهد السيء الذي يحدث.

كريم كوجاك يشارك في مسلسل إلا أنا

ر، يشارك كريم كوجاك حاليًا، في مسلسل إلا أنا بحكاية “ويبقى الأثر”، أمام الفنانة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، كريم محجوب، وغيرهم من الفنانين، والحكاية من تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

وانطلقت حكاية «ويبقى الأثر»، من يوم السبت الماضي، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

نجلاء بدر تثير غضب الجمهور بسبب إطلالتها الفاضحة

على الجانب الآخر، أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني، اذ أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

و تحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته، مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس.

وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.