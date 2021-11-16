أسعار الذهب ترتفع اليوم عالمياً ومحلياً 

مازال الاضطراب الذي أصاب أسعار الذهب العالمية مسيطرا على الأسواق في ظل تراجع الدولار الأمريكي منذ الأمس، وفي ظل انتظار بيانات اقتصادية أمريكية هامة اليوم.
وتنتظر أسعار الذهب العالمية، وغيرها من السلع المقومة بالدولار الأمريكي نتائج الاجتماع الافتراضي الذي بدأ منذ قليل بين الرئيسين الأمريكي والصيني جو بايدن، وشيجين بينج.
وحققت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا في ظل تذبذب منذ الأمس يميل للصعود، وخلال الجلسة الآسيوية استعادت أسعار الذهب تحقيق المكاسب بعد أن قاطعتها الخسارة أمس.
وكانت أسعار الذهب العالمية قد حققت صعودا على مدى ثمانية أيام قبل إنخفاض أمس ، في ظل انخفاض الدولار عن أعلى سعر وصل إليه مؤشر الدولار الامريكي منذ 21 يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما. وصعدت أسعار الذهب اليوم في العقود الآجلة تسليم ديسمبر القادم 0.19% إلى 1,868.40$ للأونصة
وكانت افتتاحية أسعار الذهب اليوم عند 1,864.90$ للأونصة، وكان الذهب قد اختتم تداولات الأمس عند 1,866.60$ للأونصة وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 95.43 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 95.47.
وفي مصر اليوم الثلاثاء، 16 – 11 - 2021، حققت اسعار الذهب ارتفاعا بعد الإقبال على الشراء على خلفية الارتفاع العالمي وتراجع الدولار.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا سجل بين 927 إلى 930 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا سجل بين 811 إلى 814 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا سجل بين 694 و697 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل بين 6488 و6512 جنيهات.
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