مفتى الجمهورية: مصر عصية على أى فتنة.. وبناء الوعى لدى شبابنا قضية وطنية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فضيلته، خلال مشاركته اليوم فى ندوة "الشباب وبناء الوعى بجامعة بنى سويف"، أن الفتوى منذ دخول الإسلام مصر مستقرة على الوحدة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، وذلك على مر التاريخ. مشيرًا إلى أن الليث بن سعد فقيه مصر كان صاحب دَور مجتمعى كبير، وكانت له فتوى مهمة حول حماية الكنائس فى الإسلام.

وأوضح فضيلة المفتى فى كلمته اليوم، أن الوحدة بين أبناء الوطن الواحد ظهرت أيضًا فى دساتير مصر بداية من دستور 23 الذى أكد أن المصريين أمام القانون سواء بلا أى تفرقة، ثم مع توالى الدساتير التى ترسخ هذا المعنى، وآخرها دستور 2014، لافتًا النظر إلى أن افتتاح الكاتدرائية والمسجد فى العاصمة الإدارية يعكس العبقرية المصرية فى التلاحم والوحدة بين المصريين جميعًا.

وأردف مفتى الجمهورية، مؤكدًا أننا سنتجاوز كل التحديات معًا؛ لأن مصر والمصريين عصية على أى فتنة، كما أن الرجوع إلى أهل الاختصاص ضرورة فى التعامل مع الأخبار والشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، موضحًا أن هناك قضايا يراد لها أن تنتشر وتحدِث فتنة بين أفراد المجتمع، ويجب علينا أن ننتبه إلى مثل هذه المحاولات البائسة.

وثمَّن فضيلته دورَ القيادة السياسية فى تحقيق إنجازات كثيرة يشهد بها القاصى والدانى، مثل مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سى.

فى سياق آخر تحدث فضيلة المفتى عن أهمية عزيمة الشباب لنهضة الأمم، مشددًا على أن الإسلام والنبى صلى الله عليه وسلم مكَّنا الشباب، حتى إن أسامة بن زيد قاد الجيش وهو فى ريعان الشباب.

وقد تنبه المسلمون الأوائل إلى قضية الوعى، وأنشأوا علوم قبول الروايات التى وردت عن الرسول مثل علم الرجال، وهناك أحاديث كثيرة وردت فى التثبت من نشر الأخبار، من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع".

وقال فضيلة المفتى: إن الشباب هم المستقبل، ولا بد أن يكونوا على قدر المسئولية، وإن دار الإفتاء المصرية تفتح أبوابها فى كل وقت لشباب مصر من كل الأطياف، وترحب بكل حب بالتواصل معهم من أجل تحقيق بناء وعى صحيح يمثل الرؤية الفكرية والحضارية التى ننطلق منها جميعًا لبناء مصر الحديثة.

كما أشار إلى أن المرأة كانت حاضرة بقوة فى عصر الرسول، وأن دعوات منع المرأة من المشاركة فى مجالات عدة هى تقاليد وافدة لا بد من إزالتها بالعلم ونشر الوعى، مشددًا على أن أهم معركة تخوضها مصر الآن هى معركة بناء الوعى، وضرورة اليقظة الدائمة المستمرة لمجابهة الأفكار الهدامة التى تعزل الشباب عن المشاركة فى بناء مصر الجديدة بإرادة وعقول مصرية وبأيدى المصريين، وإن بناء الوعى عند شبابنا هو قضية وطنية فى غاية الأهمية، ينبغى أن تتشارك فيها جميع المؤسسات؛ دينية وثقافية وإعلامية وتربوية واجتماعية، متسائلًا: كيف تنهض الأمة التى يغيب شبابها فى متاهات التطرف والإرهاب وتغييب الوعى؟!

واستطرد: نظرًا لتلك الأهمية البالغة للشباب فى نهضة الأمم وتقدم الشعوب، أدرك أعداؤنا أيضًا ضرورة إلهاء الشباب بالأفكار المنحلة المنحرفة أو الأفكار المتشددة العنيفة، التى تمثل مانعًا كبيرًا يحول بين الأمة وبين الاستفادة من طاقة الشباب وإبداعهم فى كل المجالات.

وانطلاقًا من المسئولية الوطنية والدينية قامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من مشروعات بناء الوعى الوطنى، فقامت بالتواصل مع الشباب بطرق عديدة ومتنوعة، منها منصات التواصل الاجتماعى المختلفة على شبكة الإنترنت.

واختتم فضيلة المفتى كلمته مؤكدًا أن الرؤية الدينية الوطنية التى عملت دار الإفتاء المصرية على إيصالها للشباب فى كل مكان شملت هدم الأفكار المتطرفة التى تعمل الجماعات المتطرفة على بثها لتغييب وعى الشباب من خلالها، مثل الحاكمية وجاهلية المجتمع وحتمية الصدام والعزلة الشعورية، وشملت أيضًا تغذية عقول الشباب بالأفكار الصحيحة، مثل الوطنية والمواطنة وكيفية انتشار الإسلام بالدعوة إلى الله والتعايش السلمى والوحدة الوطنية.