صور.. مطروح تحتفل بتعافى 100 شخص من الإدمان

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ مطروح خالد شعيب، بجهود عودة المتعافين من الإدمان إلى حياتهم الطبيعية والاجتماعية أصحاء أسوياء نافعين لأنفسهم وأهلهم ووطنهم، وتمكنهم بعزيمة وإصرار وجهود رجال أوفياء على العودة إلى طريقهم الصحيح، والتأكيد على تقديم يد العون لهم ليكونوا قادرين على المواجهة والتحدى من أجل بناء مستقبلهم ورعاية أهلهم وذويهم.





جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم الثلاثاء لتكريم تعافى 100 شخص ضمن الدفعة الثانية من مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة مطروح، بعد استكمال البرنامج العلاجى، بحضور محافظ مطروح، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وفتحى الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح.

كما أشاد المحافظ بمركز العزيمة بمطروح والقائمين عليه، والذى استطاع أن يكون على أفضل مستوى وينال الثقة والتقدير خلال سنوات قليلة، بما يقدمه من خدمات علاجية وتأهيل بجهود أطباء ومساعدين وأخصائيين ومشرفين على أعلى مستوى كجنود أوفياء فى مهمتهم الإنسانية السامية وإدراكا لمدى ارتباطها بتحقيق السلم والأمن المجتمعى مع بهذا الصرح الكبير كمركز تأهيل وعلاج نفسى.

وجرى استعراض جهود المركز وخطوات البرنامج العلاجى والبرنامج تأهيلى المعتمد، وخطة الخروج للمتعافى مع ضمان استكمال البرنامج التأهيلى، وجرت الإشارة إلى إنجازات المركز مع ارتفاع نسبة استكمال البرنامج العلاجى إلى 74 % كنسبة عالية متميزة لجهود المركز واستقبال العيادات الخارجية 542 مريضا منذ افتتاح المركز مع تقديم مزيد من الخدمات والأنشطة، منها فصل لمحو الأمية المرضى مع إشادة المجلس القومى للصحة النفسية بجهود المركز وخدماته العلاجية والتأهيلية.

ونقل مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحيات وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج لكل أبطال المركز المتعافين، مشيدا بمركز العزيمة بمطروح، والذى يخدم مطروح والمحافظات المجاورة، كنموذج ناجح مع ارتفاع نسبة أعداد استكمال التعافى به، مؤكدا جهود واهتمام الدولة للاستثمار فى البشر وتقديم الدولة المصرية خدمة العلاج مجانا مع الحرص على توفير الرعاية الشاملة للمتعافين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعى لهم من أجل التمكين الاقتصادى، بتوفير مشروعات صغيرة بجانب التمكين النفسى والاجتماعى والارتقاء بحياتهم؛ لتوفير "حياة كريمة" لهم بعد العودة إلى المجتمع، مشيرا إلى افتتاح مركز جديد بمحافظة قنا قريبا، والمتابعة والدعم المستمر لكل المراكز على مستوى الجمهورية.

وأعرب محافظ مطروح عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعى، على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح، ولجهود الوزارة فى تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرشيدة فى الحفاظ على كرامة الإنسان المصرى مع تأكيد تقديم كل الدعم والتنسيق التام؛ بما يحقق الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

كما جرى تسليم شهادات مبادرة حياة جديدة لعدد من المتعافين لبدء مشروع جديد بحياتهم مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لهم.

وفى نهاية اللقاء، جرى تبادل الدروع إذ أهدى محافظ مطروح درع المحافظة للدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.