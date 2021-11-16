فيديو.. التموين تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية لمتضررى سيول أسوان

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين، وجه بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التى تضررت من السيول بأسون لتوفير السلع للمواطن.





وأشار كمال إلى أن ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد ‏سيرا أمس 6 سيارات متنقلة بالاماكن التى تضررت من ‏السيول بأسوان بمناطق (أبو الريش – وكومبو – وغرب دراو ‏‏- ومنطقة الشلال والمنطقة الأولى بالرعاية)، لتوفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن ‏سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيه/ للكيلو، والأرز بـ 8 ‏جنيهات/ للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أن الشركة المصرية لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل ‏اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين فى ‏تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، وأشرف عطية محافظ أسوان فى هذا ‏الأمر.

وأكد كمال أن الدكتور على المصيلحى ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الاستراتيجى من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .‏