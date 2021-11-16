فيديو.. التموين تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية لمتضررى سيول أسوان

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وأشار كمال إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد سيرا أمس 6 سيارات متنقلة بالاماكن التى تضررت من السيول بأسوان بمناطق (أبو الريش – وكومبو – وغرب دراو - ومنطقة الشلال والمنطقة الأولى بالرعاية)، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيه/ للكيلو، والأرز بـ 8 جنيهات/ للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين فى تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وأشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الأمر.
وأكد كمال أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان بزيادة المخزون الاستراتيجى من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .
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