صور.. نموذج سكن العاملين فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - شهدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى مدينة بدر عمارات المرحلة الأولى بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، والمشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق بالمرحلة الأولى من المشروع.





كما تابعت أيضا المرحلة الثانية بمشروع سكن العاملين بإجمالى 196 عمارة تضم 4704 وحدات سكنية جارٍ تنفيذها بقيمة استثمارية مليار و600 مليون جنيه. وأشادت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى بحجم الإنجاز وسرعة تنفيذ الأعمال المختلفة بالموقع.

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