صور.. 34 ألفا و310 هدايا من محافظ البحيرة لطلاب مدرستين ثانوى

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ البحيرة هشام آمنة، اليوم الثلاثاء، أجهزة "التابلت" الواردة للمحافظة، والخاصة بالصف الأول الثانوى بمدرستى دمنهور الثانوية العسكرية ودمنهور الثانوية بنات، بالتزامن مع بدء توزيعه بجميع مدارس الثانوى بنطاق المحافظة بإجمالى 34 ألفا و310 أجهزة.





وقال محافظ البحيرة فى تصريح، اليوم أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاستفادة القصوى من بنك المعرفة المصرى، الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة والمشروعات الرائدة التى تساهم فى تطوير جودة التعليم فى إطار رؤية مصر 2030، وخطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها. وأشاد المحافظ بتجربة (التابلت)، والتى تتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمى وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة وأداء الامتحانات دون تدخل بشرى. ووجه بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة (التابلت) وعمل الصيانة الدورية لها، مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعى.

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