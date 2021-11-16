صور.. نماذج وحدات الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة

جدة - نرمين السيد - تابعت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمنخفضى الدخل، بمدينتى حدائق العاصمة وبدر.





شملت الجولة متابعة عمارات المرحلة الأولى بمواقع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالى 1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمواقع المشروع. كما تم متابعة أعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق بالمرحلة الأولى. كما تم متابعة أعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق بالمرحلة الأولى.

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