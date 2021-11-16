حسام صديق: تقديم 3 آلاف خدمة طبية من التأمين الصحى الشامل       

جدة - نرمين السيد - أعلن حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى بيان اليوم الثلاثاء، التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة بمختلف المحافظات، لتوسيع مظلة الخدمات التى تقدمها منظمة التامين الصحى الشامل سواء على مستوى الخدمات او المحافظات.





وأشار صادق إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تعاقدت مع مستشفى الحياة للعيون بالدقهلية، ومستشفى العربى بالمنوفية، ومستشفى شفاء الأورمان ومستشفى العيون الدولى بالأقصر، إضافة إلى معامل "البرج والمختبر" بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد وأسوان والجيزة، ويجرى التعاقد مع مستشفيات السعودى الألمانى ومصر للطيران والمغربى للعيون والمركز الطبى العالمى بالقاهرة، ومستشفى الصفوة بالإسكندرية، ودار العيون بالجيزة، للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، إذ يغطيها منظومة التأمين الصحى الشامل ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه. وأضاف المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يتم تقديم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية للمنتفعين حتى الآن ما بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض، وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، والأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميا، مؤكدا حرص الهيئة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة ورضاء المواطنين، من خلال الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

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