صور.. تعاون بين العربية للتصنيع ومعهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية الوطنية بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.





وأشار التراس، وفقا لبيان صحفى، إلى أن العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقا لرؤية مصر 2030، فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى والتدريب ونقل التكنولوجيا.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومعهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا الذى وقعه من جانب المعهد الدكتور منتصر يسرى غالى عميد معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا.

وأشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمى بمعهد القناة العالى، ورؤيتها الجادة فى مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة، مشيرا إلى اهتمام العربية للتصنيع لتعزيز التعاون المشترك مع معهد القناة لتفعيل ثقافة التنمية من خلال البحث العلمى المتميز والجاد ودعم الارتباط بين الكيانات الصناعية والأكاديمية، لمواجهة التحديات التى تعوق تقدم الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة للدولة.



وحول جوانب البروتوكول، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفى استكمال الجزء العملى لمشاريع الطلبة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفى فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالمعهد، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا لوحدات من الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

من جانبه، أعرب المهندس على محمد حفنى، رئيس مجلس إدارة معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.