وفاة أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

توفى منذ قليل، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالى والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان ، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".