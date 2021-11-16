أحصل على قرض حسن أولاين من بنك فيصل الاسلامي بدون فوائد الأوراق المطلوبة والشروط

يبحث اليوم الكثير من الشباب فى مراحل عمرية مختلفة عن الطرق التي تؤدي بهم للحصول على قرض مالي ويكون بدون فوائد باهظة، ومن ضمن البنوك التي تعمل على منح قروض متنوعة وتتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية هو بنك فيصل الاسلامي الذي أعلن مؤخراً عن منح قروض متنوعة لشباب دفعت بالكثيرين لتساؤل عن طريقة الحصول على القرض والأوراق المطلوبة لذلك بالاضافة إلى الشروط، كل ذلك سنقوم بتوضيحة لكم الأن.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض الحسن من بنك فيصل الاسلامي

أوضح بنك فيصل الاسلامي الشروط التي تم وضعها للحصول على القرض الحسن والذي أكد على ضرورة الالتزام بها وهي:

تقديم تأمين شخصي لضمان القرض.

أمضاء عدد من الشيكات أو الايصالات للبنك لضمان سددا قيمة القرض.

يوفر القرض إمكانية رهن عقار أو نوع من البضائع كضمان لسداد قيمة القرض.

لا يقل عمر الشخص المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أوضح البنك أن من أهم الشروط أن يكون رابت الشخص الحاصل على القرض لا يقل عن 1500 جنية مصري.

لا يزيد فترة سداد القرض عن سبع سنوات.

يوفر البنك إمكانية لتحديد عدد الأقساط الشهرية وذلك بناء على الوظيفة.

تقديم صورة بمفردات المرتب.

أهم مميزات القرض الحسن من بنك فيصل الاسلامي

مميزات القرض عديده دفعت بالكثيرين لتساؤل عنه ومن أبرزها ما يلي:

سهولة ومرونة فى الحصول على القرض.

الحصول على القرض مبالغ نقدية أو عن طريق الايداع فى البنك.

حرية كاملة فى التصرف فى مبلغ القرض.

تسهيلات كبيرة فى السداد.

عدم وجود أي فوائد على القرض.

فترة سداد طويلة لسداد قيمة القرض.

توفير القرض لمدن هم لديهم 21 عام.

القرض متوفر للموظفين وأصحاب الاعمال الحره.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بقرض الحسن من بنك فيصل الاسلامي أهم الشروط الخاصة بالحصول على القرض وأيضاً الأوراق المطلوبة لذلك، بالاضافة لمميزات القرض العديدة الذي جعلت منه من أفضل القروض المقدمة لفئة الشباب لكونه بدون فوائد نهائية، نتمني أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.