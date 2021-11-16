/661623/أحمد-مقلد-يتقدم-باقتراح-بشأن تأجيل-حظردخول-الموظفين-بسبب-اللقاح

تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس ، موجه للمهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن مد الفترة الزمنية الواردة في قرار السيد مجلس الوزراء 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم لحين التاكد من تلقيهم جرعات اللقاح ، فضلا عن وتوفير اماكن لتلقى تلك الجرعات في الوزارات و المصالح و الأجهزة الحكومية للتيسير العاملين عملية تلقي النقاح.

تحيامصر

المذكرة الإيضاحية

وأشار النائب أحمد مقلد فى الاقتراح المقدم منه، أنه بتاريخ 19 كتوير لسنة 2021 اي منذ أقل من شهر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بالجهات الحكومية مقار عملهم قبل تلقيهم جرعة اللقاح أو تقديم شهادة في بداية ايام العمل كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR وذلك في موعد اقصاه 15 / 11 / 2021.

وتابع مقلد ن“وحيث أن هذا القرار في تقديري رغم أهميته في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتعاملين معهم إلا أن الفترة الزمنية التي أمهل بها هؤلاء العاملين لم تكن كافية ونظرا لارتفاع اسعار تحليل PCR الذي لن يستطيع معه أغلب هؤلاء العاملين من اجرائه اسبوعيا لحين الحصول على اللقاح في الفترة الزمنية المناسبة للتأكد من حصول كافة العاملين على جرعة اللقاح وتسهيلا عليهم إضافة توفير أماكن مناسبة داخل تلك المقرات لتلقى الجرعة اللازمة.

وذلك تأسيسا على حقوق أصيلة دستورية أصيلة شرعت للمواطنين ومن باب أعمال المواطنين في الصحة و الرعاية المتكاملة و حقوق العمال والحفاظ عليها.