/661628/وفاة-النائب-الشاب-أحمد-زيدان-عضو-مجلس-النواب-بعد-صراع-مع-المرض

توفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض ، حيث كان نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021

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