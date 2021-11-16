/661629/مجدي-أفشة-يسجل-أول-أهداف-مصر-أمام-الجابون-فيديو

سجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

ويجمع بين المنتخبين لقاء اليوم في الجولة السادسة والاخيرة في المجموعة السادسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي تجمع بين المنتخبين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا" .

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .

وجاءت المباراة الأولي في كأس الأمم الأفريقية 1994 بتونس فاز منتخب مصر على الجابون (4 – 0) في مستهل مشواره بالبطولة سجل الأهداف كل من: بشير عبدالصمد " هدفين " وأيمن منصور وحمزة الجمل

ثم كرر منتخب مصر نفس النتيجة في لقاء ودي سنة 2000 أقيم في أسوان وسجل الأهداف أحمد صلاح حسني، حسام حسن، عبدالحليم على وعبدالظاهر السقا.

وتفوق منتخب مصر أيضا بهدفين مقابل لاشئ في لقاء ودي آخر في 2004 وسجل الاهداف حسام حسن " هدفين ".

وفي المباراة الاخيرة إنتهت بنتيجة 1/ 1 خلال المباراة التي أقيمت بالجابون ضمن الجولة الثانية للتصفيات الإفريقة الحالية والمؤهلة للمونديال وسجل هدف منتخب مصر مصطفى محمد .