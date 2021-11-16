يوسف الحسيني لأصحاب الرأس مالية المصرية عن أزمة سيول أسوان:«اعرف صاحبك وعلم عليه».. فيديو

/661630/يوسف-الحسيني-لأصحاب-الرأس-مالية-المصرية-عن-أزمة-سيول-أسواناعرف-صاحبك-وعلم-عليه-فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني اننا امام نكبة كبيرة ولحظة فارقة يجب أن تشهد تكاتف من الجمع، جاء ذلك تعليقا على السيول التي شهدتها محافظة اسوان وتسببت في هدم وتجريف المنازل.

دوت الخليج

واضاف الإعلامي يوسف الحسيني أن ان حزب مستقبل وطن قام بالتحرك أمس واعلن عن الدعم المالي، بالاضافة إلى تحرك محافظة اسوان، وظهور شركات ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة الاجتماعية فى دعم مؤسسات الدولة لمساعدة المتضررين من السيول بأسوان.

وتساءل الحسيني:" أين المسئولية الاجتماعية لدى الراس ماليين المصريين".

يوسف الحسيني لأصحاب الرأس مالية المصرية عن أزمة سيول أسوان:«اعرف صاحبك وعلم عليه»

وتابع:" هناك لحظات فارقة يتم المحاسبة عليها بعد ذلك ويتم تذكرها قائلا:" مين اللي هيبقى معانا في الصورة، احنا ماشيين بمبدأ اعرف صاحبط وعلم عليه".

وكشف الإعلامي يوسف الحسيني عن تفاصيل زيارته لقرى أسوان المنكوبة التي تضررت من السيول والامطار موضحا أنه تم التنسيق بشكل كامل من اجل اجراء زيارة لمحافظة اسوان من اجل رصد الواقع هناك بالصوت والصورة، والوصول للمناطق المنكوبة :" مضيفا ليس كمن سمع كمن رأى"، فما سمعناه شيء وما سنراه يختلف تماما.

وأضاف انه تم العمل على التواصل مع المصادر من أجل الاسراع في عمل الزيارة سواء المحافظة او حزب مستقبل وطن او حياة كريمة وتنسيقية شباب الاحزاب ووزارة التضامن ومؤسسات أخرى معنية أيضا.

وتابع الحسيني اننا تجاهلنا كافة الصعوبات التي تم تحذيرنا منها موضحا أنه فور الوصول تم الذهاب إلى قرية الكوبانية، وهي من القرى المنكوبة، بجانب قرى أخرى ونجوع تم تعرضها للسيول.