/661630/يوسف-الحسيني-لأصحاب-الرأس-مالية-المصرية-عن-أزمة-سيول-أسواناعرف-صاحبك-وعلم-عليه-فيديو
قال الإعلامي يوسف الحسيني اننا امام نكبة كبيرة ولحظة فارقة يجب أن تشهد تكاتف من الجمع، جاء ذلك تعليقا على السيول التي شهدتها محافظة اسوان وتسببت في هدم وتجريف المنازل.
دوت الخليج
واضاف الإعلامي يوسف الحسيني أن ان حزب مستقبل وطن قام بالتحرك أمس واعلن عن الدعم المالي، بالاضافة إلى تحرك محافظة اسوان، وظهور شركات ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة الاجتماعية فى دعم مؤسسات الدولة لمساعدة المتضررين من السيول بأسوان.
وتساءل الحسيني:" أين المسئولية الاجتماعية لدى الراس ماليين المصريين".
يوسف الحسيني لأصحاب الرأس مالية المصرية عن أزمة سيول أسوان:«اعرف صاحبك وعلم عليه»
وتابع:" هناك لحظات فارقة يتم المحاسبة عليها بعد ذلك ويتم تذكرها قائلا:" مين اللي هيبقى معانا في الصورة، احنا ماشيين بمبدأ اعرف صاحبط وعلم عليه".
وكشف الإعلامي يوسف الحسيني عن تفاصيل زيارته لقرى أسوان المنكوبة التي تضررت من السيول والامطار موضحا أنه تم التنسيق بشكل كامل من اجل اجراء زيارة لمحافظة اسوان من اجل رصد الواقع هناك بالصوت والصورة، والوصول للمناطق المنكوبة :" مضيفا ليس كمن سمع كمن رأى"، فما سمعناه شيء وما سنراه يختلف تماما.
وأضاف انه تم العمل على التواصل مع المصادر من أجل الاسراع في عمل الزيارة سواء المحافظة او حزب مستقبل وطن او حياة كريمة وتنسيقية شباب الاحزاب ووزارة التضامن ومؤسسات أخرى معنية أيضا.
وتابع الحسيني اننا تجاهلنا كافة الصعوبات التي تم تحذيرنا منها موضحا أنه فور الوصول تم الذهاب إلى قرية الكوبانية، وهي من القرى المنكوبة، بجانب قرى أخرى ونجوع تم تعرضها للسيول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوسف الحسيني لأصحاب الرأس مالية المصرية عن أزمة سيول أسوان:«اعرف صاحبك وعلم عليه».. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.