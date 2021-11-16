/661632/محافظ-سوهاج-يكرم-مركز-التدريب-المهني-التابع-لنقابة-البناء-والأخشاب

اختتم مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشروع تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع بنك تنمية المهارات المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وشملت الدورات التدريبية 223 متدربا على أعمال "التركيبات الصحية - التركيبات الكهربائية" للمستويين التمهيدي ولأول، بمشاركة المدرب أحمد ماهر فؤاد، مدرب تركيبات صحية، والمدرب مصطفى محمد شمندي، مدرب تركيبات كهربائية، والمدرب سعيد عبد العزيز علي، مدرب تركيبات صحية.

محافظ سوهاج يكرم مركز التدريب المهني التابع لنقابة البناء والأخشاب

من جانبه كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مركز التدريب المهني، حيث تسلم درع التكريم طارق سليمان، مدير مركز التدريب، والمدربين الثلاثة خلال أعمال الدورة التدريبية.

ووجه المحافظ التحية لمركز التدريب والمدربين على جهودهم في الدورة التدريبية والحرص على تأهيل الشباب لسوق العمل.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس مجلس إدارة مركز التدريب المهني المتطور، تولي اهتماما كبير بملف التدريب من خلال عقد دورات بشكل مستمر في كافة التخصصات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

وأكد طارق سليمان، مدير المركز، أن كافة التدريبات التي يتيحها المركز بالمجان ويحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل داخليا وخارجيا.