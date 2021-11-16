بالصور.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب أمام الجابون باستاد برج العرب بالإسكندرية 

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وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحضور مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الجابوني في ختام دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال من المجموعة السادسة التي انتهت بصعود منتخب مصر إلي المرحلة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الحضور في المدرجات مع وزير الرياضة

يحضر المباراة فرانك نجيومي وزير الشباب والرياضة الجابوني، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وعدد من مسئولي البعثة الدبلوماسية للجابون بالقاهرة، ومجموعة من الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب.

وتأتي المباراة في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ، ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد ١١ نقطة والتي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب في المباراة الفاصلة المقبلة ضمن المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم لكرة القدم بقطر ٢٠٢٢، مؤكداً ثقته في اللاعبين لبذل أقصي ما في وسعهم من جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمونديال وإسعاد الجماهير المصرية .

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا" .

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .