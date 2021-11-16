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استهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي إجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج وتقدمت اللجنة بخالص العزاء لاسرة النائب أحمد زيدان حيث اكد النائب أحمد بدوي أن الحزن والاسي يخيم علي المجلس جميعا لاسميا وانه من الشخصيات المحترمة وله دور بارز في جميع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات. كما تقدم الوزير، بخالص العزاء لوفاه البرلماني مؤكدا أنه عاصره وتعاون معه، فهو علي خلق فاضل وذو خبره وله اسهامات ستظل نتذكرها في مختلف عمل لجنة الاتصالات ومجلس النواب. اتصالات النواب تقف دقيقه حداد علي وفاة النائب أحمد زيدان بحضور الوزير«فيديو» وكان النائب أحمد زيدان يشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني.

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