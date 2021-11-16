الاتصالات: برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة أسيوط

جدة - نرمين السيد - ينظم المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى، التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج تدريبى حول معايير التصميم الجرافيكى لعدد 30 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، وذلك فى الفترة من 7 إلى 23 نوفمبر عبر الإنترنت.





وينظم المركز أيضا برنامجا حول أساسيات التعلم الإلكترونى لعدد 19 طالب من جامعة أسيوط، خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر عبر الإنترنت. يأتى ذلك فى إطار تفعيل محور التعلم الالكترونى، أحد محاور اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط. جدير بالذكر أن المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى تأسس فى عام 2004، بالتعاون بين وزارة الاتصالات ومؤسسة "سيسكو سيستمز"، بهدف دعم إصلاح التعليم وتطوير ريادة الأعمال فى مصر من خلال الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على تسخير تكنولوجيات التعلم الإلكترونى وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص.

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