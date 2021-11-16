صور.. وفد الصحة العالمية يتابع الأعمال التطويرية بهيئة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الصحة العالمية، بمقر الهيئة بالعجوزة، وذلك فى إطار سعى الهيئة للتعاون مع المنظمات العالمية للحصول على الاعتمادات الدولية.





وأكدت الهيئة، وفقا لبيان صحفى، أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام متتالية بدءا من 16 وحتى 18 نوفمبر، وأنه سيتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية والعلمية فى هذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الزيارة سيتم إلقاء الضوء على الإجراءات الخاصة بفحص وتسجيل وتحليل المستحضرات الحيوية، كما سيتم استعراض جهود الهيئة خلال جائحة كورونا فى تطوير آليات العمل الرقابى من خلال وضع آليات استثنائية لتيسير وسرعة إجراءات التسجيل والتحليل، بالإضافة إلى جهود الهيئة فى إصدار رخص الاستخدام الطارئ لعدة لقاحات خاصة بفيروس كورونا بما يسهم فى القضاء على انتشار الجائحة.

وأوضحت الهيئة، أن الوفد قام بتفقد الأعمال التطويرية التى تمت مؤخرا فى الهيئة من المعامل الرقابية التى تم استحداثها، والمعامل الأخرى التى تم تحديثها، وأنها قد أعدت خطة عمل محكمة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للحصول على الاعتمادات الدولية بما يواكب المستجدات العالمية.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الهيئة على مواكبة المستجدات العالمية الحديثة، والخطة التطويرية التى تقوم بها الهيئة، والتى لا تقتصر على آليات وقواعد العمل فقط، بل تشمل أيضا تطوير البنية التحتية والذى شمل: المعمل المرجعى، ومعامل رقابية، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، وفصول تعليمية، وذلك بما يتماشى مع المستجدات والمرجعيات العالمية.