شكرى: مصر تدعم وكالة الأونروا وما تقوم به لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فى المؤتمر الوزارى الدولى بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، والذى عُقد فى بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد.





وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد فى كلمته على دور الوكالة الحيوى منذ تأسيسها عام 1949 فى توظيف وإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية للأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين، وبما ساهم فى تحسين حياة الملايين من هؤلاء اللاجئين والتخفيف من تداعيات وضعهم الإنسانى، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التى واجهتها الوكالة خلال تلك السنوات.



وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب عن أهمية تأمين التمويل المُستدام لعمليات الأونروا وبرامجها، وأهمية مواصلة مساهمات المانحين الرئيسيين والمجتمع الدولى التى لا غنى عنها من أجل تمكين الوكالة من تنفيذ مهمتها النبيلة، مؤكدًا دعم مصر للوكالة وما تقوم به من دور لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ومثنيًا على مبادرة الأردن والسويد بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام.

كما تطرق الوزير شكرى فى هذا الصدد إلى أهمية استعادة الأفق السياسى سعيًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولته المستقلة، وبما يُحقق السلام العادل والدائم والشامل فى الشرق الأوسط.

واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكرى توجّه بالشكر إلى كل من الأردن والسويد لرئاستهما المشتركة للمؤتمر وكذا إلى بلجيكا لاستضافتها الناجحة لفعالياته، وأيضًا إلى سكرتارية الأونروا ومفوضها العام على جهدهم المتواصل لمساندة اللاجئين الفلسطينيين.