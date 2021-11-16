الأرصاد: غدا أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الدلتا والقاهرة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية-الغربية) على فترات متقطعة من( 40 : 50% تقريبا) يصاحبها نشاط للرياح، كما تتساقط الأمطار الخفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا). وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: -العظمى الصغرى القاهرة 25 17 الإسكندرية 26 19 وادى النطرون 25 18 طنطا 24 17 شبين الكوم 24 18 دمنهور 24 18 بلطيم 25 17 مطروح 24 18 السلوم 23 16 سيوة 24 16 بورسعيد 25 19 دمياط 25 18 الزقازيق 25 18 المنصورة 24 17 الإسماعيلية 26 14 السويس 26 15 العريش 26 18 رفح 25 18 رأس سدر 26 17 نخل 26 11 نويبع 26 21 طابا 25 20 كاترين 20 12 الطور 26 20 شرم الشيخ 29 20 الغردقة 29 20 مرسى علم 28 19 الفيوم 27 14 بنى سويف 27 16 المنيا 27 16 أسيوط 28 14 سوهاج 30 17 قنا 32 16 الأقصر 32 15 أسوان 32 19 إدفو 29 19 أبوسمبل 30 20 الوادى الجديد 32 16 شلاتين 29 19 أبو رماد 28 18 حلايب 28 20 رأس حدربة 27 20 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: -العظمى الصغرى مكة 36 24 المدينة 29 18 الرياض 27 15 المنامة 28 23 ابوظبى 30 23 الدوحة 31 24 الكويت 26 13 دمشق 21 07 بيروت 24 19 عمان 22 11 القدس 22 10 غزة 24 18 بغداد 25 09 مسقط 29 22 صنعاء 24 10 الخرطوم 36 22 طرابلس 22 16 تونس 20 13 الجزائر 16 12 الرباط 23 10

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