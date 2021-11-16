«كلام بالمصرى»-محمد على خير: مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز وبدأت تصديره

جدة - نرمين السيد - وأشار محمد على خير فى "كلام بالمصرى" إلى تحذيرات هيئة الأرصاد من طقس غير مستقر بداية من الغد، وستتحول الأمطار إلى سيول.

واستكمل حديثه فى حلقة اليوم من برنامج "كلام بالمصرى" حول قدرة مصر من تحقيقها للاكتفاء الذاتى من الغاز وتصديره للخارج.

وأوضح خير أن مصر كانت منذ 2014 حتى 2018 تستورد بحوالى 3 مليار دولار سنويا من الغاز الطبيعى، ولكن حققت خلال الأعوام الماضية الاكتفاء الذاتى.

وأضاف: "معندناش إنتاج ضخم بس بقينا نحقق الاكتفاء الذاتى ثم بدأنا نورد غاز للمصانع".

واستكمل محمد على خير: مصر قررت تحويل الغاز إلى مسال مما يسهل تصديره للخارج.