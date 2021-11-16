نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر علي الجابون بهدف أفشة

انتهت أحداث الشوط الأول من منتخب مصر أمام الجابون بتقدم الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي أفشة في الدقيقة الرابعة ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر في اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية .

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش تشكيل مكون من :

محمد الشناوي 1 -أحمد فتحي 7 -أحمد حجازي 6 -محمود حمدي "الونش " 15 - محمد حمدي 3 -حمدي فتحي 5 -عمرو السولية 4 -محمد مجدي "أفشة " 22 -أحمد ياسر ريان 18 -مروان حمدي 19 -محمد شريف 9.

وجاء على دكة البدلاء:محمد أبو جبل 16 - محمد صبحي 23 -محمود جاد 14 -أيمن أشرف 12 -محمد النني 17 -مصطفى محمد 11 -محمود علاء 20 -إمام عاشور 13 -أحمد ياسين 2 -مصطفى فتحي 8 -محمد صلاح 10 -محمد متولي "كناريا" 21.

بدأت المباراة بضغط من منتخب مصر وينجح أحمد ياسر بعد تمريرة من عمرو السولية فى أن يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 3يتصدى للتسديدة محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التقدم للمنتخب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

بعد الهدف يضغط لاعبو منتخب الجابون على أمل تعديل النتيجة ، ويلجأ منتخب مصر للعب على الكرات البينية والهجمات المرتدة في ظل الضغط الجابوني.

وفي الدقيقة 13 ينجح محمد الشناوي في التصدي لهجمة منتخب الجابون ويمنع فرصة لإحراز هدف.

يستمر الضغط الجابوني على مرمي منتخب مصر، ولكن يقابلها دفاع مستميت من المنتخب.

وفي الدقيقة 23 عرضية رائعة من محمد حمدي يقابلها مروان حمدي برأسية تخرج بجوار القائم الأيمن لحارس الجابون ،بقليل.

وفي الدقيقة 25 يحصل منتخب مصر على ضربة حرة مباشرة يتصدى لها محمد أفشة يلعبها جملة تكتيكية تصل لمحمد حمدي داخل منطقة الجزاء يسددها قوية بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 27 يحصل أحمد حجازي على انذار بعد عرقلة لاعب الجابون ، ويحصل منتخب الجابون على ضربة حرة مباشرة تصطدم بدفاع منتخب مصر.

وفي الدقيقة 33 هجمة خطيرة لمنتخب مصر بعد أن نجح أحمد فتحي في قطع الكرة داخل منطقة جزاء الجابون ويمررها لمروان حمدي ثم أحمد فتحي الذى يراوغ مدافعي الجابون ويسددها بعيدة عن المرمي.

وفي الدقيقة 37 ينجح محمد حمدي في قطع الكرة من منتصف الملعب تصل لأفشة الذى يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها قوية تخرج لركنية.

ويستمر اللقاء استحواذ على فترات للمنتخب وينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف.

ويخوض منتخب مصر اليوم مباراته رقم 100 فى تاريخه بالتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، عندما يواجه منتخب الجابون فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وتصادف إقامة مباراة منتخب مصر رقم 100 فى تاريخه بتصفيات المونديال، فى عام المئوية لاتحاد الكرة المصرى الذى تأسس عام 1921