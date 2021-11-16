/661639/البورصة-تخسر-99- مليار-فى-ظل-ارتفاع-الذهب-8-جنيهات

أنهى مؤشر البورصة تعاملات، اليوم، على انخفاض بنسبة سالب 0.73 %، بعد أن شهد صعوداً بنسبة 3.27 منذ جلسة 20 – 10 – 2021.

دوت الخليج

البورصة تخسر 9.9 مليار فى ظل ارتفاع الذهب 8 جنيهات

وواصلت البورصة المصرية حالة التراجع اليوم الثلاثاء 16 – 11 – 2021 م ، في ظل توقعات الإعلان عن حزمة محفزات للسوق للتصدي لموجة الهبوط.

وأغلقت البورصة على هبوط متأثرة بعمليات بيع من قبل مستثمرين أجانب وعرب، وغالبا ذلك بسبب صعود الذهب احتملات استمرار صعود الذهب والبترول عالميا وهو ما يغري المستثمرين او المضاربيين تالاجانب والعرب إلى المخاطرة على الذهبين الأسود والأصفر.

وتترقب الأسواق العالمية ارتفاعا للذهب والبترول خلال الأسابيع المقبلة بسبب تراجع الانتاج وزيادة الطلب على الوقود وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث بلغ قيمة التراجع في رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اليوم نحو 9.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 709.912 مليار جنيه.

انخفاض مؤشر إيجي أكس

هذا وانخفض مؤشر (إيجي أكس 30) الذي يقيس أداء أنشط30 شركة بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11413.21 نقطة، بينما هبط بشكل حاد مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.63%، وأغلق عند مستوى 2031.01 نقطة.

وتكبد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا خسائر كبيرة بنسبة 3.73%، وأغلق عند مستوى 2990.32 نقطة.

يأتي هذا في ظل ارتفاع أسعار الذهب بنهاية اليوم، الثلاثاء، فى مصر بنحو 8 جنيهات ، فقد وصل الجرام عيار 21 ليسجل 818 جنيها وكان آخر سعر وصله امس 810 جنيهات أمس.