/661651/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-هدوء-موجة-ارتفاع-أسعار-البترول

قالت وكالة الطاقة الدولية:” إن موجة ارتفاع أسعار البترول أوشكت على التوقف، في ظل توقعات بدفع الأسعار الحالية لقطاع البترول الأمريكي للنشاط وزيادة الإنتاج.

ورجحت الوكالة تباطؤ معدلات ارتفاع أسعار البترول، ولكنها استبعدت أن تعود معدلات الانتاج الأمريكي من النفط إلى مستويات ما قبل كورونا قبل حلول نهاية العام المقبل.

دوت الخليج

وكالة الطاقة الدولية: 60 % من انتاج النفط للدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك

وقدرت الوكالة نسبة 60 % للولايات المتحدة من انتاج النفط للدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك، متوقعة استمرار احتفاظ الولايات المتحدة بهذه النسبة، بحجم إنتاج نفطي يصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

ورجحت الوكالة الدولية للطاقة تحقيق الانتاج العالمي للبترول زيادة يومية تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في شهري نوفمبر وديسمبر.

ولكن الوكالة قللت من توقعاتها لأسعار البترول في عام 2022 لخام برنت، عند 79.40 دولار للبرميل، وأن يستقر السعر عند 71.50 دولار للبرميل هذا العام.

وتأتي توقعات الوكالة الدولية للطاقة لأسعار البترول قليلة مقارنة بتوقعات المضاربيين، الذين راهنو على أسعار البترول في ديسمبر المقبل بـ 100دولار، و200دولار العام المقبل، في مخاطرة تتوقع ان يحقق البترول طفرته الثالثة.

أسواق النفط العالمية

وتشهد أسواق النفط العالمية سجالا بين المنتجين من جهة ممثلين في تحالف أوبك+ المكون من منظمة اوبك الدول المنتجة والمصدرة للنفط بقيادة السعودية + الدول المصدرة للنفط من خارج اوبك بقيادة روسيا.

ويصر تحالف (أوبك+) على اتباع سياسة الاستمرار في الزيادة التدريجية البطيئة لانتاج النفط ، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للوقود عالميا.