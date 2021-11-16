موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة التوقيت المحدد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية.

وزارة التربية والتعليم، سبق أن حددت موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى 2021 ، 2022 لطلاب الشهادة الاعدادية كما هو محدد فى خريطة العام الدراسى الجارى.

دوت الخليج

موعد امتحانات الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادى، يوم السبت 15 يناير 2022، والتى تنتهي في 3 فبراير2022، وتستمر لمدة عشرون عاما على أن تبدأ اجازة منتصف العام في اليوم ذاته، وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 مدة الدراسة الفعلية سبعة وتسعين يومًا، على أن ينتهي العام الدارسي في 16 يونيو 2022.

تعرف على موعد امتحانات الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى

وتعقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى لعام الدراسى 2021 ، 2022 " للطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت7_5_2022، وعلى جانب آخر يتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/6 /2022 .

وبدأت الدراسة في يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وحرصت المدراس على اتباع الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالاضافة الى نشر البوسترات الاسترشادية فى اغلب المدراس والعمل على توفير المستلزمات الخاصة بالوقاية بكل مدرسة .