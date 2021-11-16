نقابة البترول توقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لفتح باب الاشتراكات «صور»

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وقع السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء ، بروتوكول تعاون بين النقابة العامة والنادي الأهلي، لفتح باب الاشتركات للعاملين بقاع البترول ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويهدف البروتوكول إلى فتح باب الاشتركات للعاملين بشركات قطاع البترول من مختلف المحافظات ،

نقابة البترول توقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لفتح باب الاشتراكات

وحضر توقيع البروتوكول، المجلـس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول ، وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، ورؤساء اللجان النقابية بشركات قطاع البترول .

وأعرب محمد جبران رئيس النقابة العامة ، في كلمته التى ألقاها خلال حفل توقيع البروتوكول، والذى أقيم بمقر النقابة العامة بحدائق القبة ، عن سعادته بالتعاون مع النادى الأهلى، والذي يعد من أعرق الأندية في مصر والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يتيح الفرصة لإنضمام عمال قطاع البترول وكذلك يفتح الأبواب لمزيد من التعاون المثمر بين النقابة العامة، والنادي الأهلي في تنفيذ أنشطة متنوعة.

وأكد جبران أن النقابة العامة ترحب بتوقيع هذا البروتوكول، وعلى استعداد تام لتقديم كل أشكال الدعم للنادي الأهلي وكل أعضائه، من خلال منصاتها الاعلامية ، وغير ذلك من وسائل الدعم من أجل مساندة كافة جهوده في الارتقاء بالرياضة والرياضيين في مصر، موجهًا الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكل أعضاء النادي على جهودهم الدءوبة وحرصهم الجاد على تعزيز أوجه التعاون مع النقابة ، والإعداد الجيد لهذا البروتوكول.

وقال جبران "نحن جميعًا نلتقي اليوم إيمانًا منا بأهمية ممارسة الرياضة، والتي تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الرياضى من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية

ورحب الكابتن محمود الخطيب بتوقيع هذا البروتوكول، والذى ينظم آليات التعاون بين النادى، والنقابة العامة للعاملين بالبترول خلال المرحلة القادمة.

واستعراض الخطيب خلال اللقاء برنامج القائمة الجديدة لمجلس ادارة النادي، وابرز النقاط الهامة خلال الفترة القادمة.

وخلال الحفل تبادل كل من محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الدروع التذكارية، و تكريم اسر الشهداء