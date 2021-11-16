/661633/مهاجم-منتخب-جنوب-أفريقيا-بعد-فشل-الصعود-لكأس-العالم-يطالب-الاتحاد-بعودة-موسيماني-لبلاده

طالب جونيور خاني الاتحاد الجناح الأيسر لمنتخب جنوب أفريقيا، اتحاد الكرة لبلاده، بعودة، مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ليتولي قيادة منتخبهم، في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفشل المنتخب الجنوب أفريقي من حسم بطاقة التاهل من الدور الأول للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي خطفه منها المنتخب الغاني بفارق الأهداف، من المجموعة السابعة.

تصريحات مهاجم جنوب أفريقيا

وتحدث خاني عن وجهة نظره خلال حواره مع شبكة "Idiski Times" الجنوب إفريقية، وقال: "اعتقد أننا يجب أن نعيد بيتسو إلى تدريب جنوب إفريقيا، أعلم أنه لا يزال هناك في مصر".

وتابع: "لقد أثبت بيتسو نفسه، فهو جنوب إفريقي، يفهم اللاعبين وسينقل لهم فلسفته بسهولة".

وأضاف: "إذا تم منحه الفرصة لمدة 6 سنوات سيتطور الكثير من المدربين الناشئين من خلال أسلوبه المميز".

واختتم تصريحاته: "لا أفهم لماذا تم تعيين هوجو بروس في المقام الأول".

نتيجة مباراة غانا وجنوب أفريقيا

فاز منتخب غانا على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في لقاء قوي ومثير.

وأحرز أندريه أيو الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة تفوق كامل للمنتخب الغاني على ملعبه ووسط جماهيرة، وتسيد معظم مجريات اللقاء وكان الأكثر قوة شراسة، ليخرج في الأخير بفوز هام وغالي.

وبهذه النتيجة تتأهل غانا للمرحلة النهائية من التصفيات على حساب جنوب أفريقيا، بعدما حصد الثنائي 13 نقطة وتساوى الثناوي في المواجهان المباشرة، ولكن تفوقت غانا في الأهداف لتصعد في الأخير للمرحلة النهائية.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.