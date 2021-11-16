/661638/علاء-عابد-نمضي-بخطى-ثابتة-ورؤى-واضحة-نحو-المستقبل-بفضل-القيادة-الحكيمة-للرئيس-السيسي

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اننا نمضي بخطى ثابتة ورؤى واضحة نحو المستقبل بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر تقدمت ٩٠ مركز في مجال النقل والمواصلات، بفضل جهود القيادة السياسية المصرية، معربا عن تقديرة لجهود الحكومه للتعاون المثمر والبناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية

واضاف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، خلال إجتماع اللجنه اليوم لمناقشة لمناقشة طلب الاحاطه المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، هذا بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدى إلى محافظة اسكندرية ،و طلب الإحاطة المقدم من النائب هناء فاروق، بشأن عدم الانتهاء من رصف الطريق الدولي الساحلي من دمياط الجديدة حتى جمصة منذ أكثر من عام.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، ان لجنه النقل والمواصلات ، تناقش طلبات الاحاطه للوصول لحلول علي ارض الواقع، مؤكدا ان اللجنه سبق وقامت بزيارة ميناء دمياط، لافتا ان الطريق لا يليق بان يكون هذا الطريق هو المؤدي إلى ميناء هام ومصدر هام للعماله، و حيث اننا نقوم بتصدير صورة عن مصر ، قبل تصدير بضائع من مصر .

واضاف النائب علاء عابد، اننا رأينا النقله النوعيه في مجال النقل، وهي نقله نوعية ، الطريق لا يليق وغير صالح لابد من تحديد خطة زمنية ، وخطة مالية ، بعد عرض طلبات الاحاطة عايزين حلول.

ومن جانبها قالت النائبة ايفلين متي مقدمه طلب الاحاطه، ان الطريق المؤدي من دمياط لمحافظة الاسكندرية ، عليه مزارع كتيرة ، وعندما تم احلال وتجديد الطريق ، تم تكسير الطريق منذ عام لم يتم رصفه رغم انه طريق مؤدي لجمصة ، والعديد من المزارع واصحاب تلك المزارع لم يستطيعوا زراعه اراضيهم هذا العام بسبب الطريق الذي مازال في حاله تكسير ولا احد يستطيع السير عليه، مؤكدة ان دمياط فيها ميناء ، وزراعه وسياحة ، ولو دمياط لو اشتغلت مصركله هتشتغل ،وطالبت بالبدء فورا في رصف الطريق بين دمياط والاسكندرية.