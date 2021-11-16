غيّب الموت اليوم، النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي لبرلمان 2021 وبوفاة زيدان، يصبح عدد النواب الذين غيّبهم الموت في الفصل التشريعي الجديد 7 أعضاء، ووفقا لقانون المجلس سيتم تصعيد أحد النواب من قائمة الاحتياطى عن ذات المقعد

دوت الخليج

نرصد أبرز أسماء النواب الراحلين:

كمال عامر

توفى كمال عامر بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من تلقي العلاج، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، وتمتع الراحل بتاريخ طويل سياسي وعسكري، وشغل العديد من المناصب المدنية البارزة على رأسها، محافظًا لمطروح وأسوان كما تولى عامر رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث استمر السياسي البارز في منصبه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي الجديد.

سعد الجمال

«بعد أحمد زيدان» ..7وفيات بمجلس النواب 2021

أحد أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطي.

فوزي فتي

ورحل النائب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته آية فوزي فتي.

جمال حجاج

توفى متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.

حسن عيد

أعلنت عائلته وفاته مساء 25 ديسمبر، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.

فرحة الشناوى

تعرضت لوعكة صحية كبيرة أثر أصابتها بفيروس كورونا.

«بعد أحمد زيدان» ..7وفيات بمجلس النواب 2021

تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».