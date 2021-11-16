صور..اسكان النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن أعمال المياة والصرف الصحي فى بعض مناطق بالقاهرة 

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عقدت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بالنواب .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاسكان اليوم الصرف الصحي فى مدينة السلام وتناقش اللجنة برئاسة النائب عماد حمودة طلب الاحاطة المقدم من النائب شريف فيض الورداني، بشأن تغيير وتطوير شبكة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينتي السلام والنهضة بمحافظة القاهرة. كما تم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبه دينا عبدالكريم مكسيموس، بشأن معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه المستمر ببعض المناطق بمدينة الرحاب والتجمع – محافظة القاهرة بسبب تغيبها . وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالنعيم حامـد، بشأن: • عدم إنشاء محطة مياه الشرب بحي المعصرة ــ محافظة القاهرة. • عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بمنطقة الملاءة – حلوان – محافظة القاهرة. • عدم الانتهاء من أعمال محطة مياه كفر العلو الجديدة – حلوان – محافظة القاهرة. عدم تجديد شبكات الصرف الصحي القديمة من غرب إلى شرق حلوان – محافظة القاهرة.

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