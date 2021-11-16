/661648/عروس-السماء-حلا-شيحة-تتذكر-شقيقة-زوجها-بكلمات-مؤثرة

طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لعلا شقيقة زوجها المنتج و الداعية الإسلامية معز مسعود، التي رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضي.

دوت الخليج يرصد كلمات الفنانة حلا شيحة المؤثرة لشقيقة زوجها الراحلة.

حلا شيحة تطلب الدعاء لشقيقة زوجها

وتذكرتها شيحة بكلمات مؤثرة، حيث نشرت نعي والدها أحمد شيحة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "حسيت أني حابه أشارك مع الناس كلمة والدي الجميلة الراقية عن علا.. هي فعلًا عروس السماء إن شاء الله بروحها الجميلة الطيبة".

وأضافت: "أرجو منكم الدعاء من قلوبكم لحبيبتي علا مسعود".

وسبق وأن ودعت الفنانة حلا شيحة، شقيقة زوجها الداعية والمنتج معز مسعود بكلمات مؤثرة، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور، والفيديوهات “انستجرام”: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا اطيب قلب وروح مش من العالم ده .. انتقلت الي جوار الله عُلا مسعود اخت زوجي نسألكم الدعاء”.

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

السيرة الذاتية لمعز مسعود

معز مسعود مصري من مواليد 27 فبراير 1978عاش أول حياته في الكويت، وكان موهوبًا في الموسيقى، فأصبح قائدًا لفرقة موسيقية وعازفَا للغيتار. تخرّج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، بعد حصوله على بكالوريوس في الاقتصاد، وتحوّل لدراسة العلوم الإسلامية بعدما توفي 6 أشخاص من أصحابه المقربين، بشكل متسلسل ومفجع في وقت متقارب في العام نفسه، ثم أصيب بورم وأجرى عملية جراحية لاستئصاله.