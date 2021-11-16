عاجل.. السيسى يوجه بالتوسع فى حملات التطعيم بلقاح كورونا وتسهيل الإجراءات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائى الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطنين.

وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين فى هذا الإطار جهود الدولة لتجهيز كافة المرافق الطبية، مشيرا فى هذا الصدد إلى وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التى تستدعى عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعى، ومؤكدا أن الوضع الوبائى فى مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبى فى أعداد الحالات فى إطار الموجة الرابعة للوباء.

ووجه الرئيس بالتوسع فى حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصة مع الوفرة الحالية كما وكيفا للقاحات كورونا فى مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى برامج التوعية لكافة فئات المواطنين، بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة فى الأماكن، التى تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين، كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدار الجائحة.