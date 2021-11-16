اليوم.. افتتاح سيمينار المجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - يفتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2021، بالقاعة الرئيسية فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





يستمر السيمينار الذى يحمل عنوان "الناظر من أعلى" لأربعة أيام، ويحضره الآباء أعضاء المجمع المقدس من الأحبار ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية. وتتضمن موضوعاته عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوى الكنسى وفقًا لمبادئ الإدارة الحديثة بما يعود بالنفع على الخدمة الكنسية ككل ولا سيما فى مجالات الاستثمار الأمثل للموارد والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية، لذا جاء شعار السيمينار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية" بينما حمل العنوان "الناظر من أعلى" وهو ترجمة لكلمة "أسقف"، ضرورة حرص الرعاة الكنسيين على وضع الرؤية الشاملة للعمل فى مقدمة أولوياتهم بشكل دائم.

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