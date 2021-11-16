دار الإفتاء تعلن افتتاح فرع جديد فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم، عن افتتاح فرع جديد لها فى محافظة بنى سويف، فى مقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى جامعة بنى سويف، حيث يبدأ العمل فيه يوميا من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا فيما عدا الجمعة والسبت.





يأتى إنشاء الفرع الجديد لدار الإفتاء تنفيذا لاستراتيجية الدار الخمسية التى أعلنت عنها بداية العام، والتى تتضمن التوسع الرأسى والأفقى فى الداخل والخارج، لضبط البوصلة الإفتائية، وتلبية الحاجة المتزايدة لطالبى الفتوى الشرعية المؤسسية المنضبطة فى مصر والعالم. كما تهدف دار الإفتاء من ذلك إلى القيام بواجب الوقت فى بناء الوعى الصحيح لدى الناس بتهيئة الخدمات الإفتائية والفتاوى الصحيحة والمنضبطة لطالبى الفتوى بكافة والوسائل والآليات. وجاء اختيار جامعة بنى سويف لتكون مقرا لفرع دار الإفتاء الجديد بهدف التواصل مع الشباب؛ لكونهم عماد المستقبل، وللإجابة عن الأسئلة التى تشغل أذهانهم، ولتحصينهم من الوقوع فى براثن التطرف والفتاوى المتشددة.

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