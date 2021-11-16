رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار

جدة - نرمين السيد - كان رئيس مجلس الوزراء، تفقد مساء الأحد الماضى، اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على باشا بشبرا، استعدادًا للافتتاح، ورافقه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ثمن الدكتور مصطفى مدبولى جهود ترميم قصر محمد على باشا؛ لاسيما أعمال الإضاءة التى تم تصميمها بحرفية لتبرز جمال وأصالة الأثر، وتتيح للزوار جولة سياحية مسائية فريدة من نوعها، مؤكدًا أنه سيتم قريبا افتتاح القصر أمام الزوار والسائحين.