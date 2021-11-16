النشرة المرورية: كثافات بطريق الواحات .. ومحور روض الفرج بديلا عن 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ "الراديو 9090"، إن محافظة الإسكندرية شهدت كثافات مرتفعة أعلى محور قناة السويس للقادم من محرم بك والمتجه إلى ميدان الجيش، وطالب باستخدام محور المحمودية فى فترة الذروة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن الأحجام انحصرت فى محافظة الدقهلية أعلى الطريق الدائرى عند منطقة ميت غمر للقادم من جيهان السادات، والمتجه إلى مناطق عبدالسلام عارف، كما ظهرت كثافات بمحافظة الشرقية أعلى كوبرى ساويرس ويفضل سلوك كوبرى العبور.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة أعلى طريق الواحات للقادم من الصحراوى، وطالب بسلوك الدائرى ووصلة المريوطية، كما طالب القادم من أكتوبر والشيخ زايد سلوك محور روض الفرج بديلا عن 26 يوليو، فيما ظهرت كثافات عند منطقة المنيب نتيجة أعمال التوسعة".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة عند شارع الجامعة وطالب بسلوك شارع السودان، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة.

وفى القاهرة، انحصرت الأحجام المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من شرق القاهرة نتيجة الأعطال المتكررة فى "الوصلة المعلقة" وطالب بسلوك نفق الأزهر للمتجه إلى العتبة والموسكى، وطالب بالاتبعاد عن كوبرى 15 مايو وسلوك كبارى "الجامعة وعباس والساحل"، كما شهد مطلع كوبرى السيدة عائشة كثافات مرورية مرتفعة وطالب بسلوك الاتجاه لمنطقة الملك الصالح.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.