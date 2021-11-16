الداخلية تكشف تفاصيل انهيار بسبب تسريب غاز فى الجيزة

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى محكم بالمكان عقب إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
وبالفحص تبين انهيار جزئى لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضى، ومطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات، وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بعدد 13 سيارة، وإصابة 2 من قاطنى العقار وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.
وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم غلق مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.
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