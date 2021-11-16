ارتفعت أسعار البترول في السوق الأمريكية اليوم بنسبة 1.1%و 1.3%، لخامي غرب تكساس الأمريكي، نيمكس، وخام برنت على التوالي.

دوت الخليج

أسعار البترول ترتفع لـ 1.3 % بأمريكا اليوم

وواصلت أسعار البترول ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي مع افتتاح الجلسة الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حالة صعود عن أدنى سعر في أسبوعين.

واستفادت أسعار البترول بموقف تحالف (أوبك +) بالاستمرار في الزيادة البطيئة والتدريجية في انتاج البترول.

كما تأثرت اسعار البترول أيضا ، بزيادة التوقعات بعدم لجوء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من البترول.

وصعدت اليوم أسعار البترول في الجلسة الأمريكية لخام النفط الأمريكي غرب تكاساس ، نيمكس، بنسبة 1.1% إلى سعر 81.78$، وافتتح نيمكس الجلسة الأمريكية على سعر 80.91$.

ارتفاع أسعار البترول لخام برنت

وارتفعت أسعار البترول لخام برنت في الجلسة الأمريكية اليوم بنسبة 1.3% إلى سعر 83.12$ للبرميل بعد ان افتتح التداولات عند سعر 82.07$.

ويوم أمس الإثنين، ارتفع خام عرب تكساس، نيمكس، بنسبة 0.1% ، فى أول ارتفاع منذ 4 أيام من التداول، بعد أن انخفض فى وقت سابق إلى أقل سعر فى أسبوعين عند 79.33$ للبرميل.

وارتفع خام برنت في تداولات أمس بنحو 0.2% مسجلاً سعر 80.70$ للبرميل وهو أقل سعر منذ 5 نوفمبر الجاري.

وبدأت تميل الأسواق لتوقعات عدم لجوء أمريكا للأحتياطي الاستراتيجي من النفط لخطورة هذا الإجراء الاستثنائي والذي يضع الولايات المتحدة في مأزق خطير.

وتنتظر السوق، اليوم، صدور بيانات أولية بشأن مخزونات البترول الخام فى أمريكا، في ظل توقعات بتراجع حجم المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، وهو ما سيدفع أسعار البترول إلى الصعود.