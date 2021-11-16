/661650/نقل-البرلمان-توقف-الاجتماع-دقيقتين-لقراءة-الفاتحة-على-روح-النائب-أحمد-زيدان

اوقف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، اجتماع لجنة النقل والمواصلات عقب سماع نبأ وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب

وقال عابد انعي ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه اليوم وقد كان زميل لنا في برلمان ٢٠١٥ ، وبرلمان ٢٠٢٠ وكان من القامات الوطنية المميزة .

هذا وتوفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض ، حيث كان نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

تشيع جثمان النائب أحمد زيدان غدا بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح بميدان الخلفاوي شبرا مصر.