/661652/تشيع-جثمان-النائب-أحمد-زيدان-غدا-بشبرا-مصر

تشيع جثمان النائب أحمد زيدان غدا بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح بميدان الخلفاوي شبرا مصر.

دوت الخليج يرصد موعد تشييع جثمان النائب أحمد زيدان وفاة النائب أحمد زيدان هذا وتوفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض ، حيث كان نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021

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